Guerra Ucraina, il messaggio di Schwarzenegger agli “amici russi” – Video

(Adnkronos) – “Cari amici russi, vi stanno nascondendo la verità sulla guerra”. Arnold Schwarzenegger, con un video pubblicato sui propri profili social, invia un messaggio agli ”amici russi” sulla guerra che la Russia ha innescato in Ucraina. “Il vostro governo vi ha detto che la guerra serve per denazificare l’Ucraina. Non è vero. Il presidente ucraino è di religione ebraica. L’Ucraina non ha iniziato questa guerra, il via è stato dato da chi è al potere al Cremlino. Questa non è la guerra del popolo russo”, dice l’attore nel messaggio, in inglese con sottotitoli in russo, che colleziona oltre 20 milioni di visualizzazioni in meno di una giornata.

“La Russia, per la sua brutalità, ora è isolata dalla comunità internazionale. Non vi dicono la verità nemmeno sulle conseguenze della guerra per la stessa Russia. Migliaia di soldati russi sono stati uccisi. Le più pesanti sanzioni economiche sono state adottate nei confronti del vostro paese. Il governo russo non ha mentito solo ai cittadini, ma anche ai soldati: alcuni pensavano che sarebbero stati accolti in Ucraina come liberatori, altri pensavano di partecipare ad un’esercitazione”, dice Schwarzenegger. “Questa non è una guerra per difendere la Russia. E’ una guerra illegale. La vostra vita -dice rivolgendosi ai soldati- viene sacrificata. Ricordate, 11 milioni di famiglie russe hanno legami con l’Ucraina: ogni proiettile colpisce un fratello o una sorella”.