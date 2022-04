Guerra Ucraina-Russia live, ultime notizie oggi: news ultima ora 5 aprile

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, il presidente Zelensky parlerà oggi all’Onu. Colpito l’ospedale pediatrico di Mykolaiv. Le ultime notizie di oggi:

ore 7.34 – ”La fine della vostra vita sarà dietro le sbarre”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, che nel discorso tenuto nella notte si è rivolto direttamente ai soldati e agli ufficiali militari russi. “Oggi le persone non vengono giustiziate”, ha detto Zelenskiy. ”Ma tutti i bugiardi in prima linea e i loro capi a Mosca dovrebbero ricordare: la fine della vostra vita sarà dietro le sbarre”, ha aggiunto.

“Ora è il 2022. E abbiamo molti più strumenti di quelli che hanno perseguito i nazisti dopo la Seconda Guerra mondiale”, ha detto.

ORE 7.23 – Il presidente ucraino Vokodymyr Zelensky parlerà oggi pomeriggio alle 16 ora italiana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uniti per la prima volta. “Vorrei sottolineare che siamo interessati a un’indagine più completa e trasparente possibile” sui crimini commessi dai militari russi in Ucraina, ha detto Zelensky in un messaggio diffuso nella notte. ”I risultati di questa indagine saranno resi noti e spiegati all’intera comunità internazionale”, ha aggiunto il presidente ucraino.

ORE 7.09 – L’esercito russo sta raggruppando le sue truppe nell’Ucraina orientale con ”l’obiettivo di controllare il territorio delle regioni di Donetsk e Luhansk”. Lo rende noto lo Stato Maggiore di Kiev in una nota, affermando che la Russia si sta preparando a un attacco aggressivo nell’Ucraina orientale.

”Il nemico sta rifornendo con cibo, carburante e munizioni” ai suoi militari dell’est. Inoltre, si legge nel documento, le forze russe continuano a bloccare la città di Kharkiv e hanno il pieno controllo di Mariupol.

ORE 7 – L’ospedale pediatrico di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina, è stato colpito dai russi con armi non convenzionali, ovvero vietate dalla Convenzione di , come ad esempio bombe a grappolo. Lo rende noto lo Stato Maggiore di Kiev nel suo bollettino quotidiano. ”Infrastrutture civili e mediche, tra cui un ospedale pediatrico, è stato colpito dal fuoco nemico. Ci sono morti e feriti, tra cui bambini”, spiegano i militari ucraini.