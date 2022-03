Guerra Ucraina-Russia, “nei prossimi giorni probabile attacco a Kiev”

(Adnkronos) – Guerra in Ucraina, le truppe della Russia stanno iniziando a riposizionarsi in vista di una nuova offensiva ed è “probabile” un attacco a Kiev nei prossimi giorni. Lo sostiene l’intelligence britannica, in un nuovo aggiornamento pubblicato dall’account Twitter del ministero della Difesa. E’ “molto improbabile”, invece, che la Russia ad oggi abbia raggiunto gli obiettivi militari che erano stati indicati prima dell’invasione. Secondo gli 007, le forze russe sul terreno continuano a fare “progressi limitati” e questo a causa sia dei “problemi logistici” sia della “forte resistenza degli ucraini”.