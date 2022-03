Guerra Ucraina-Russia, sindaco Chernihiv: “Seppelliamo 40-45 persone al giorno”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, “le camere mortuarie di Chernihiv sono inondate delle vittime”. Ad affermarlo il sindaco Vladyslav Atroshenko, secondo quanto riporta il canale Telegram Ucraine Now. “Scaviamo delle trincee e ogni giorno seppelliamo in media 40-45 persone. Allo stesso tempo, la lista d’attesa per il funerale è una settimana”, ha detto il primo cittadino. “Tre obitori sono sovraffollati”.