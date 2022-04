Guerra Ucraina-Russia, Turchia: “Pronti ad aiutare per evacuazione civili da Mariupol via mare”

(Adnkronos) – La Turchia offre il suo aiuto per l’evacuazione dei civili da Mariupol via mare. Il ministro della Difesa, Hulusi Akar ha precisato la disponibilità di Ankara per portare via civili, feriti, turchi e cittadini di altri Paesi e ha reso noto che il ministero ha notificato all’ambasciata russa ad Ankara e all’attaché militare all’ambasciata turca a Mosca la “richiesta di sostenere l’evacuazione”.