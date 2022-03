Guerra Ucraina, Usa: “Russia non avanza e attacca civili, disgustoso”

(Adnkronos) – L’invasione della Russia in Ucraina è “in stallo”, per questo nella guerra i militari ricorrono a “disgustosi” attacchi contro i civili, come documentano le news. Lo ha detto il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, parlando alla Cbs e denunciando le azioni “mirate contro le città e i civili da settimane”. “E io credo – ha affermato – che stiano facendo questo perché la campagna è in stallo”. Secondo il capo del Pentagono, il presidente russo Vladimir Putin “non è stato in grado di raggiungere i suoi obiettivi rapidamente come voleva raggiungerli. E così ricorre a questi tipi di tattiche…ed è veramente disgustoso”.

Il segretario alla Difesa americano sostiene poi che non ci sono prove dell’arrivo di mercenari o combattenti stranieri in Ucraina per aiutare i russi: “Per quanto ne so non si sono presentati sui campi di battaglia”.

Sullo scena è apparso il missile ipersonico Kinzhal utilizzato dalla Russia. L’impiego dell’arma secondo Austin ”non segna un punto di svolta” nella guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, ”non confermeranno, né contesteranno” l’uso di missili ipersonici rivendicato da Mosca.