Guerra, Ursula von der Leyen: Al fianco del popolo ucraino fino all’impossibile

“Con il premio di oggi, inviamo un messaggio chiaro: siamo al fianco del presidente Volodymyr Zelensky. Siamo con il popolo ucraino. Siamo al loro fianco finché, insieme, non raggiungeremo l’impossibile”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenendo ad Aquisgrana. “Siamo fermamente al loro fianco. Non parlo solo delle decine di miliardi di euro di sostegno, delle sanzioni a tappeto, o delle armi che abbiamo promesso e consegnato. Mi riferisco anche di accompagnare l’Ucraina nel suo cammino verso l’Unione. L’Ucraina si batte per i nostri valori”, ha aggiunto.