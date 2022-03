Guerra, Wimbledon: Fuori dal torneo i tennisti russi che non “condannano” Putin. Rischia Medvedev

Wimbledon potrebbe escludere dalla competizione i tennisti russi che non condannano Vladimir Putin, dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha confermato il ministro dello sport del Regno Unito, Nigel Huddleston. L’esclusione dal torneo in programma dal 27 giugno al 10 luglio di quest’anno potrebbe riguardare anche Medvedev, l’attuale numero uno del mondo maschile e campione in carica degli US Open. La Russia ha quattro giocatori nella top 30 maschile ATP e tre nella top 30 femminile WTA. “Abbiamo bisogno di qualche potenziale garanzia che non siano sostenitori di Vladimir Putin e stiamo valutando quali requisiti potrebbero essere necessari per ottenere alcune garanzie al riguardo… In breve, mi sentirei a mio agio con un atleta russo battente bandiera russa? No”, ha detto il ministro britannico. Medveded, la scorsa settimana, aveva spiegato: “Non spetta a me decidere. Io seguo le regole. Non posso fare nient’altro”.