Guerre e sottosuolo, la follia lucida di Trump

Uno che sia rimasto di uguale parere a quello di prima dell’inizio dei conflitti in corso non potrà farlo ancora. Se si affannava a affermare che le guerre potessero essere combattute anche senza una motivazione di tipo economico, e ancora non ha voltato pagina, può essere indotto a farlo in virtù della attuale contingenza. Essa può aiutarlo a decidersi che il tempo attuale è più che mai propizio per farlo. Premessa: è inevitabile, prima di affrontare l’argomento di cui sopra, sottoporre a una ecografia full body al “Biondo di Washington”. Partendo dalla testa, apparirebbe immediatamente un groviglio di banconote dove dovrebbero essere i lobi. Quindi non sarebbe necessario cercare altrove gli elementi che scatenano senza soluzione di continuità la sua follia lucida. Se fosse necessario tracciare una forma di percorso che consentisse di attualizzare le sue gesta, sarebbe sufficiente fare un riepilogo delle loro caratteristiche. Ne deriverebbe subito che la maggior parte degli stati presi di mira dalla sua cupidigia ha un denominatore comune: il sottosuolo colmo di elementi ricchi e destinati a rimanere tali per un periodo ancora non determinabile, comunque lungo più di quanto si immaginasse all’inizio della transizione energetica. Tale situazione non deve essere intesa come un ostacolo in sé e per sé, quanto foriera di altri contrattempi per la realizzazione di programmi collegati con tutti gli step annunciati avanti. Il problema più importante, causato anche dalle circostanze prima evidenziate, è politico in tutto e per tutto. Trump si troverebbe a essere l’arbitro assoluto della gestione della produzione in genere. Tanto vale per entrambi i fattori della produzione, capitale e lavoro, costretti a percorrere sentieri prestabiliti, non sempre agevoli e in linea con le esigenze del tempo. Anche perché al momento chi interpreta la parte del demiurgo è Trump, ma non è possibile ancora individuare, anche a grandi linee chi gli succederà. Tenuto conto che nel villaggio si sostiene da lungo tempo che il Signor Peggio non è mai arrivato, sarà bene prepararsi per tempo.