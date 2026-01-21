Guess: Chiara Ferragni volto per la campagna primavera-estate 2026

Roma, 21 gen. (askanews) – Chiara Ferragni è il nuovo volto della campagna pubblicitaria globale Primavera/Estate 2026 di Guess. Lo ha riferito la società spiegando che si tratta di “una scelta che riflette l’impegno costante del brand nel valorizzare donne capaci di definire il proprio percorso con sicurezza, visione e resilienza”.

“Siamo entusiasti di avere Chiara Ferragni come volto della nostra nuova campagna Guess”, ha sottolineato Paul Marciano, Co-Founder e Chief Creative Officer di Guess?, Inc. “Fin dall’inizio abbiamo percepito una forte affinità con Chiara: la sua energia, la sua sicurezza, il suo atteggiamento e naturalmente la sua bellezza erano perfettamente in sintonia con Guess. Rappresenta una donna che crede in sé stessa e procede con forza, uno spirito che emerge in modo naturale nella collezione SS26: moderna, versatile e ricca di personalità”.

Soddisfatta anche Ferragni che ha spiegato: “È un grande onore per me tornare a lavorare per Guess dopo quasi 13 anni dalla nostra prima collaborazione. Questo progetto è stato molto più di una campagna: è arrivato in un momento in cui avevo voglia di ripartire, di raccontarmi per quella che sono oggi, una persona più consapevole e serena, e lavorare con un brand iconico come Guess, che ha fatto la storia della moda, mi ha fatto sentire accolta e libera di esprimere tutte le mie sfaccettature. Un grande e doveroso ringraziamento va a Paul Marciano, co-fondatore di Guess, per il supporto e la fiducia che mi ha dimostrato in un momento delicato della mia vita. L’esperienza sul set è stata speciale e la porterò sempre con me”.

La campagna Guess Primavera/Estate 2026 sarà lanciata a livello globale a febbraio 2026 su piattaforme stampa, digital e social media. (fonte immagine: GUESS).