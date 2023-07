Gugerotti, Marchetto e Pizzaballa: 3 italiani tra i 21 nuovi cardinali del Vaticano

Sono 3 gli italiani tra i 21 nuovi cardinali nominati dal papa. Monsignor Claudio Gugerotti, veronese di 67 anni vescovo di Ravello (Salerno), ha rivestito le cariche di Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali ed è stato nunzio apostolico dal 2001 in Georgia, Armenia, Azerbaijan, quindi in Bielorussia, Ucraina e infine in Gran Bretagna. Dal 21 novembre 2022 è prefetto del Dicastero per le Chiese orientali. Gli altri due cardinali italiani sono monsignor Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e già custode di Terra Santa, e monsignor Agostino Marchetto, segretario emerito del Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti che però non sarà elettore del Conclave in quanto ultraottantenne.