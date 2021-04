Guida al finanziamento auto: tutte le cose da sapere nella guida di automobile.it

Finanziamento auto, quanto ne sanno gli italiani? Tipologie, requisiti e tassi di interesse nella guida di automobile.it

Come si muovono gli italiani tra automobili e finanziamenti? Spesso orientarsi tra le varie formule a disposizione e tra i requisiti necessari può essere complicato. Per questo motivo automobile.it, piattaforma di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio, ha realizzato una guida online ai finanziamenti auto, scaricabile gratuitamente.

automobile.it ha condotto un osservatorio social con la divulgatrice e fondatrice di Will_ita Imen Boulahrajane, su Instagram @Imenjane, capace di costruire una community di 347mila follower. I dati dimostrano quanto ancora oggi ci siano delle incertezze sul mondo dei finanziamenti auto: il 38% degli intervistati conosce una sola forma di finanziamento, il leasing (75% delle risposte). Al contrario, la cessione del quinto è indicata solo dal 35%.

I dubbi sono anche altri, visto che l’82% ha dichiarato di non avere chiara la differenza tra prestiti finalizzati e personali e solo il 22% conosce la possibilità di chiederli direttamente al concessionario.

Spesso sono proprio i più giovani a trovarsi a dover acquistare la loro prima auto senza però avere a disposizione l’intero budget, il finanziamento auto è un metodo di pagamento alternativo che consente di rimborsare la cifra totale dell’auto (più gli interessi) attraverso comode rate mensili. Le pratiche si possono avviare sia in banca che in concessionaria: entrambe le opzioni hanno alcuni pro, se presso un istituto bancario si avrà una scelta più ampia, le concessionarie spesso propongono tassi d’interesse più vantaggiosi.

Proprio i tassi d’interesse sono un elemento da non sottovalutare: TAN, TAEG, Tasso Zero sono diciture non sempre chiare, dato che solo il 39% degli utenti dichiara di conoscerne il significato. Ad esempio un finanziamento Tasso Zero potrebbe sembrare una grossa occasione, anche se in realtà si riferisce all’annullamento del solo TAN e non del TAEG e della altre spese accessorie.