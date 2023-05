Guida connessa e autonoma, la piattaforma campana Borgo 4.0 protagonista a Bruxelles

E’ made in Campania uno dei 5 progetti selezionati a livello continentale per la partecipazione alla Conferenza Europea sulla Guida Autonoma e Connessa (Eucad): si tratta della piattaforma tecnologica per la mobilità sostenibile e sicura Borgo 4.0, presentata da Anfia Automotive (nel corso della 4^ edizione di Eucad, svoltasi il 3 e il 4 maggio scorsi allo Charlemagne Conference Centre di Bruxelles) ai rappresentanti della Commissione Ue, alle istituzioni nazionali degli stati membri e alle più importanti imprese e università che stanno investendo nello sviluppo di queste tecnologie.

“E’ un onore essere stati selezionati tra i 5 migliori progetti europei sulle tecnologie di guida autonoma e connessa – commenta Paolo Scudieri presidente di Anfia – ma più che una sorpresa, è il riconoscimento dell’unicità di un’iniziativa strategica, con investimenti pubblici e privati per oltre 73M€, che vede coinvolte 52 imprese, 5 università e 3 centri ricerca pubblici, e che grazie al sostegno della Regione Campania e del comune di Lioni (AV), stanno sviluppando 16 progetti (4 infrastrutture di ricerca, 6 progetti di ricerca, 6 progetti di sperimentazione) strettamente interconnessi tra loro, contribuendo così alla creazione di una piattaforma tecnologica in ambiente reale unica nel suo genere”.

L’evento di quest’anno ha visto la partecipazione di circa 500 esperti internazionali: ed è stata un’importante occasione di confronto e networking sulle traiettorie tecnologiche della nuova mobilità e sulle implementazioni infrastrutturali necessarie a creare un ecosistema in grado di agevolare lo sviluppo e la diffusione della guida autonoma e connessa.

I NUMERI DEL PROGETTO BORGO 4.0

Partenariato: 52 imprese, 5 università, 3 centri ricerca pubblici, 200 ricercatori coinvolti

Tematiche progetto Borgo: Guida autonoma, Connettività, Mobilità condivisa, Mobilità elettrica

4 infrastrutture di ricerca

6 progetti di ricerca

6 progetti di sperimentazione

3 azioni di diffusione

Costo complessivo: 73 mln di euro