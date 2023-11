Guida Essenziale al Calcolo del Margine per il Tuo Business

Per conoscere lo stato di salute del tuo business, occorre utilizzare alcuni strumenti che possano mettere a confronto diverse variabili finanziarie. Già nel tuo business plan dovresti aver previsto una serie di valori per calcolare, ad esempio, il ritorno sull’investimento iniziale fatto. Periodicamente, inoltre, in un’azienda che funziona bene, si fanno altre valutazioni su costi fissi, variabili, profitti e margini. In questa guida approfondiremo, in particolare, il margine di profitto per capire come valutare l’andamento del tuo business.

Margine di profitto: che cos’è

Per un’azienda, qualunque sia il suo core business, è vitale conoscere il margine di profitto con il calcolo margine. Si tratta di individuare il profitto generato da un singolo articolo venduto, dati il suo costo di acquisto e vendita. Ti basta conoscere questi due valori per valutare la performance del tuo business nel corso del tempo.

Se il tuo margine di profitto è basso, significa che il tuo business non sta andando bene poiché il ricavato è troppo basso, basta poco per andare in perdita, per dirlo in altre parole. Al contrario, se il tuo margine di profitto è alto, navighi in buone acque e riesci a gestire errori e altri eventi avversi senza problemi.

Margine di profitto: come si calcola

Per calcolare il margine di profitto, ti serve conoscere il costo del venduto e il ricavo da esso ottenuto. Confrontando i due valori, ottieni il profitto per singolo prodotto. Rapporta il valore ottenuto con il ricavato ed esprimilo in percentuale.

Naturalmente, si può lavorare anche in un altro modo, cioè usare la formula per il margine per stabilire qual è il prezzo cui vendere i prodotti. Ovvero, una volta che conosci il margine di profitto che la tua azienda dovrebbe avere, puoi usare la formula per calcolare il ricavo che ogni prodotto o servizio dovrebbe avere.

Margine di profitto e mark up: le differenze da conoscere

È un valore che può sembrare simile al mark up; tuttavia, si basa invece sui ricavi e non sul costo del venduto. Il margine lordo di profitto non è altro che il rapporto tra il ricavato e il prezzo di vendita di un articolo. Il secondo, invece, riguarda il rapporto tra il profitto della vendita del prodotto e il suo prezzo di acquisto.

Non c’è un indice che sia più importante dell’altro poiché entrambi i calcoli ti portano a fare importanti valutazioni sul tuo business. Non dovresti prediligere uno piuttosto dell’altro perché entrambi portano a fondamentali decisioni per il tuo business e il suo funzionamento. Soprattutto nel momento in cui riscontri alcuni problemi finanziari e l’azienda non sta andando come avevi sperato, calcola il margine di profitto, tanto per iniziare, e poi anche il mark up. Ambedue ti permettono di stabilire migliori strategie di marketing, concentrandoti soprattutto su quelle inerenti al prezzo. Ad esempio, puoi scoprire se i prezzi di vendita sono troppo bassi oppure se paghi troppo il tuo fornitore e quindi cambiarlo.