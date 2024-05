MILANO (ITALPRESS) – Dopo i primi annunci in Francia, Stati Uniti e Spagna, avvenuti nel mese di aprile, Michelin ha presentato a Milano la sua prima selezione di 146 hotel premiati con le Chiavi Michelin in Italia. Le strutture, che si sono distinte su oltre 500 hotel consigliati dalla Guida Michelin, sono state selezionate in Italia dal team di ispettori sulla base di soggiorni o visite anonime, indipendentemente dalle classificazioni alberghiere già esistenti.

