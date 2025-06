Guida narrativa d’Europa: Homo Scrivens rivoluziona il concetto di viaggio con un libro che è esperienza

Dimenticate le tradizionali guide turistiche: la nuova scommessa editoriale targata Homo Scrivens si chiama Guida narrativa d’Europa ed è molto più di un manuale per viaggiatori. Curata da Giancarlo Marino e Aldo Putignano, con la prestigiosa prefazione di Giovanni Scipioni (storico direttore de I Viaggi di Repubblica), l’opera si propone come un viaggio emozionale e culturale attraverso l’Europa, con racconti coinvolgenti, consigli d’autore e rubriche originali.

In uscita il 6 giugno 2025 in libreria e online, la Guida narrativa d’Europa si configura come un compagno di viaggio intimo e suggestivo: un volume di 484 pagine che attraversa capitali affascinanti come Londra, Madrid e Lisbona, ma anche territori più nascosti come la Transilvania o le coste croate, regalando uno sguardo personale, e spesso inedito, su ogni luogo raccontato.

Una guida che è anche narrazione

«Non c’è modo più efficace della narrazione per spiegare un viaggio e alimentare il desiderio di viaggiare», scrive Giovanni Scipioni nella prefazione. Ed è proprio da questa premessa che nasce il volume: un mosaico di oltre cinquanta racconti, arricchiti da rubriche pratiche e originali come Perché andare, Le 5 cose da vedere e Consigli personali, che fondono memoria e contemporaneità, utilità e ispirazione. Una struttura narrativa che rende ogni pagina un invito al viaggio, fisico e interiore.

Un evento di presentazione a Napoli

Il libro sarà presentato mercoledì 10 giugno 2025 presso Slash art/music, in via Gemito 20 al Vomero (Napoli), in una serata che promette di unire parole, emozioni e convivialità. Gli autori dialogheranno con il pubblico, svelando aneddoti e retroscena del volume, accompagnati dai curatori della guida. In perfetto spirito partenopeo, lo Slash offrirà anche una promozione speciale per l’occasione: la seconda consumazione è in omaggio.

Homo Scrivens, la voce della narrativa indipendente

Fondata a Napoli nel 2002 e divenuta casa editrice nel 2012, Homo Scrivens è oggi una delle realtà indipendenti più interessanti del panorama italiano. Diretta da Aldo Putignano, la casa editrice ha all’attivo oltre 400 pubblicazioni e un catalogo ricco e trasversale che va dalla narrativa alla poesia, dai saggi alla letteratura dimenticata, come la riscoperta di Mercy Merrick di Wilkie Collins. Tra i titoli di punta spiccano Gatti neri e vicoli bui, La spia ha i capelli rossi e Naso di cane di Attilio Veraldi.

Inoltre, Homo Scrivens è promotrice di eventi culturali di rilievo, come il Visioni City Festival, in programma a Sessa Aurunca dal 3 al 6 luglio 2025, con ospiti d’eccezione tra cui Maurizio de Giovanni, Viola Ardone e Antonio Scurati.

Un invito al viaggio autentico

Guida narrativa d’Europa si inserisce perfettamente in questa visione editoriale: un progetto che punta sulla qualità della scrittura, sulla profondità dell’esperienza e sulla capacità della letteratura di diventare strumento per conoscere il mondo.

Dedicata a chi vuole viaggiare con occhi nuovi, è un omaggio alle emozioni del cammino e alla bellezza dei luoghi, al di là degli itinerari preconfezionati. In un mondo che corre veloce, questa guida ci invita a rallentare, leggere e partire.

