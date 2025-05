Guidare l’IA con la Bussola dei Valori: la visione di Gianfranco Librandi

Visione, etica e tecnologia: secondo Librandi, l’Europa può guidare l’era dell’IA con un nuovo umanesimo, grazie ai valori che la storia ci ha consegnato.

In un mondo che corre alla velocità degli algoritmi, dove le grandi potenze si giocano il futuro sull’intelligenza artificiale, abbiamo avuto il privilegio di intervistare l’on. Gianfranco Librandi. Imprenditore e vice coordinatore regionale di FI per la Campania, da sempre crede che il vero motore dell’innovazione sia l’equilibrio tra progresso e benessere. Da coach diremmo che un’organizzazione performa solo se parte da basi solide: per Librandi, questo significa welfare balance, attenzione concreta alle persone. Un’impresa che si prende cura dei propri collaboratori è anche quella che innova meglio. In questa intervista ci racconta la sua idea di futuro, dove la tecnologia potenzia l’uomo, non lo sostituisce. E dove l’Europa può essere la guida di un nuovo umanesimo.

Il nuovo Papa ha scelto il nome Leone XIV, richiamando Leone XIII e la “Rerum Novarum”. Oggi parla dell’IA come della nuova grande sfida per l’umanità. Vede un parallelo tra quelle due rivoluzioni epocali?

Sì, e non solo lo vedo: lo sento come un richiamo urgente. Allora si trattava di rispondere agli stravolgimenti della rivoluzione industriale. Oggi ci confrontiamo con una rivoluzione più silenziosa ma profonda, che tocca la nostra stessa identità umana. Il nuovo Pontefice, con la sua cultura scientifica, ha colto perfettamente la posta in gioco. L’intelligenza artificiale può migliorare la vita, ma solo se le diamo un’anima. E quella, l’anima, la può dare solo l’uomo. L’umanesimo digitale deve essere la nostra missione. Dobbiamo affrontare questo tempo con la stessa visione con cui Leone XIII parlava di giustizia sociale.

Quali sono oggi le misure più urgenti per affrontare l’impatto dell’IA sul lavoro e sulla società?

La prima vera misura è culturale: smettere di avere paura del futuro. L’innovazione è un’opportunità, ma dobbiamo prepararci. Servono più investimenti nella formazione delle competenze digitali, più ricerca, più coraggio imprenditoriale. E, al tempo stesso, dobbiamo lavorare per modelli di economia che redistribuiscano ricchezza e tempo. Personalmente credo molto in misure come la settimana corta, il welfare aziendale diffuso e la tutela di figure fragili come i caregivers. Non è solo questione di benessere individuale: è una nuova visione della produttività. Le radici liberali del mio impegno politico mi portano a credere che la libertà dell’uomo – di lavorare, ma anche di vivere, di crescere, di scegliere – debba essere sempre al centro.

Come ceo di Tci -Telecomunicazione Italia, come state integrando l’IA nei vostri processi aziendali? E come preparate i vostri collaboratori a questa evoluzione?

Nel nostro settore, l’elettronica per l’illuminazione, innovare è una sfida quotidiana. L’intelligenza artificiale è ormai integrata nei nostri processi di progettazione: ci permette di creare prodotti più compatti, più intelligenti, più sostenibili. Ma non è solo questione di tecnologia. Credo che un’azienda debba essere un luogo dove si cresce insieme, e per questo investiamo molto nel welfare. In Italia abbiamo introdotto servizi gratuiti come la palestra, il dentista, i prestiti per la casa, e congedi di maternità potenziati. E non ci siamo fermati lì: lo stesso modello lo abbiamo portato nella nostra sede in Cina. È stata una scommessa culturale, prima ancora che economica. Dimostrare che anche in contesti diversi si può costruire un ambiente in cui le persone lavorano meglio perché stanno meglio. E quando stanno meglio, sono anche più innovative.

Guardando al futuro, come immagina il mondo del lavoro nei prossimi dieci anni in Europa?

Lo immagino più libero e più intelligente, se sapremo fare le scelte giuste. L’IA potrà portare grandi benefici in settori chiave come la medicina, l’industria avanzata, i servizi pubblici. Ma deve essere una crescita inclusiva, dove nessuno viene lasciato indietro. L’Europa può guidare questa transizione. Abbiamo una cultura del lavoro che nasce dall’umanesimo, dalla solidarietà, dal rispetto per la persona. Se sapremo integrare questi valori nella rivoluzione tecnologica, avremo una società più equa e più prospera. Dobbiamo usare la tecnologia per potenziare l’essere umano, non per sostituirlo.

L’IA sta entrando anche in politica: quali opportunità e quali rischi vede per la democrazia?

Le opportunità sono straordinarie: possiamo capire meglio i bisogni dei cittadini, comunicare in modo più diretto, prendere decisioni basate su dati reali. Ma la minaccia è altrettanto concreta: la manipolazione, la polarizzazione, la creazione di realtà parallele attraverso le informazioni distorte. Servono regole chiare e condivise: algoritmi trasparenti, protezione dei dati, controllo umano sulle decisioni automatizzate. L’intelligenza artificiale non può decidere da sola su ciò che riguarda la libertà delle persone. La democrazia ha bisogno di verità, di confronto, di umanità.

L’Europa vuole distinguersi da Usa e Cina con un approccio etico all’IA. È la strada giusta? E sufficiente per competere?

È la strada giusta, ma non basta. La nostra forza è l’etica, ma dobbiamo anche essere più veloci, più audaci, più concreti. Servono grandi investimenti, meno burocrazia, e una politica industriale che punti sui settori del futuro. L’Europa ha una carta unica da giocare: può unire competitività e diritti. Ma deve farlo adesso. Dobbiamo trattenere i nostri talenti, farli crescere qui, dar loro fiducia. Non possiamo permetterci di essere il continente dei rimpianti. Abbiamo tutte le carte in regola per essere protagonisti.

C’è stato un momento in cui la tecnologia ha cambiato profondamente il suo modo di pensare o di agire?

Molti momenti, in realtà. Dai primi televisori agli smartphone, ho vissuto l’evoluzione tecnologica come qualcosa di concreto, quotidiano. Come imprenditore, ho imparato che chi si ferma è perduto. Ma come politico, ho capito che la corsa al progresso non può travolgere le persone. La tecnologia è un mezzo, non un fine. Deve migliorare la vita, non creare nuove disuguaglianze. È questa convinzione che mi guida: innovazione sì, ma sempre con al centro la persona.