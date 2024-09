Guido Beccagutti è il nuovo direttore generale di Confindustria Dispositivi Medici

Guido Beccagutti è stato nominato direttore generale di Confindustria Dispositivi Medici. Ne aà notiie il sito imille.com. Originario di Brescia, classe 1978, Beccagutti vanta una vasta esperienza nel settore dei dispositivi medici, avendo ricoperto diversi ruoli in ambiti chiave come l’accesso alla salute, la formazione, la trasformazione dei processi di business e le relazioni istituzionali.

Con una laurea in Farmacia e una specializzazione in socioeconomia conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia, Beccagutti ha iniziato la sua carriera nel mondo della salute come consulente in farmacoeconomia. Successivamente, nel 2005, è entrato in Medtronic, dove ha ricoperto vari incarichi, fino a diventare Value Strategy Director per la regione Europa.

Guido Beccagutti entrerà ufficialmente in carica il prossimo 14 ottobre, subentrando a Fernanda Gellona, che ha deciso di andare in pensione dopo oltre 30 anni di carriera nell’Associazione, di cui 14 passati come Direttore Generale.