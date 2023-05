Guido Bourelly presidente del Gruppo Piccola Industria di Unione industriali Napoli

Guido Bourelly è stato eletto oggi Presidente del Gruppo Piccola Industria dell’Unione degli industriali di Napoli. Il neopresidente ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Sono particolarmente orgoglioso di questa elezione e del mandato che viene conferito a me ed alla squadra del consiglio direttivo: il gruppo della Piccola Industria ha dato un segnale di grande maturità e continuità arrivando a una candidatura unica. ‘Crescere Insieme‘ è il titolo del nostro programma: ci attendono anni di impegni gravosi ma anche di sfide affascinanti. Svolgeremo il compito che ci è stato assegnato con grande spirito di sacrificio e abnegazione, senza risparmiarci.

La mia promessa è di impegnarmi, con tutto il mio vigore di uomo d’azienda, insieme alla mia squadra nel tutelare gli interessi e il benessere delle PMI iscritte all’interno di questa associazione. In Campania e nella città metropolitana di Napoli si concentrano la maggior parte delle realtà produttive, principalmente manufatturiere del Mezzogiorno: la maggioranza di esse sono piccole e medie imprese e come ci ha ricordato il nostro presidente Costanzo Jannotti Pecci sono patrimonio da tutelare e incrementare e non solo da preservare. Il nostro territorio, le nostre aziende, la nostra economia attraversano una fase molto complessa che richiede un’azione sinergica e coordinata sia delle imprese che delle istituzioni. Forniremo un apporto concreto e quotidiano per sostenere lo sviluppo del territorio e rilanciare la piccola industria. Tutto ciò coinvolgendo nei progetti e nelle iniziative tutte le aziende iscritte. Infine vogliamo essere uno stimolo continuo e positivo per la politica e per le pubbliche istituzioni”.