Metro Italia, azienda leader nel settore della distribuzione per il mondo HoReCa, annuncia la nomina di Guido Cassago come nuovo direttore Sales & Operations. Cassago prende il posto di Luca Guerrieri, che lascia l’azienda dopo 17 anni. Entrato in Metro Italia nel 2013 come Regional Sales Force Manager, Cassago ricopre ruoli di crescente responsabilità nel corso degli anni.