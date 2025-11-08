Guido Di Sciascio nuovo presidente Società italiana psichiatria

Il direttore del dipartimento di Salute mentale della Asl di Bari, Guido Di Sciascio, è il nuovo presidente nazionale della Società italiana di psichiatria. Lo annuncia l’Azienda sanitaria locale in una nota, spiegando che la “proclamazione è avvenuta oggi al termine del 50/mo congresso nazionale Sip che si è tenuto a Bari dal 5 all’8 novembre”. Di Sciascio, eletto insieme ad Antonio Vita, ordinario di Psichiatria all’università di Brescia, sarà in carica per il triennio 2025-2028. Psichiatra e dirigente di lunga esperienza, Di Sciascio ha dedicato la sua carriera alla costruzione di un modello di psichiatria pubblica fondato sulla presa in carico globale della persona, sull’integrazione tra servizi territoriali e ospedalieri e sulla valorizzazione delle équipe multidisciplinari. “Il mio percorso nella Società Italiana di psichiatria è cominciato oltre venticinque anni fa – spiega – in tutti questi anni mi sono impegnato a promuovere percorsi diagnostico-terapeutici innovativi, ma anche a costruire relazioni empatiche di fiducia, convinto che la competenza scientifica e la dimensione umana siano inseparabili”. “La mia presidenza – prosegue – sarà dedicata a rafforzare il ruolo della psichiatria pubblica e del modello dipartimentale, ma anche a promuovere una governance condivisa con tutte le componenti ospedaliere e universitarie, che mette al centro i pazienti e le famiglie”.