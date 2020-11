Guido Grimaldi confermato presidente di Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile

Guido Grimaldi è stato confermato all’unanimità per i prossimi quattro anni alla guida dei Alis (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile). “Oggi è per Alis una giornata molto importante” ha detto Grimaldi, al termine della giornata di lavori di Alis, caratterizzata dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea generale 2020 che, nel pieno rispetto delle disposizioni governative anti-contagio, si sono svolti in modalità videoconferenza alla presenza dei Soci consiglieri, dei tecnici e di tutta la struttura dell’Associazione. “Una giornata diversa dalle precedenti edizioni delle Assemblee generali che hanno sempre visto la nostra Associazione protagonista di grandi momenti pubblici alla presenza di migliaia di persone e di autorevoli ospiti istituzionali, imprenditoriali ed accademici – ha continuato il presidente di Alis – . E’ al tempo stesso una giornata per me molto emozionante perché, nel corso di questa edizione 2020 dell’Assemblea Generale, abbiamo tracciato il bilancio dei primi straordinari quattro anni di attività associativa e, grazie alla fiducia che tutti i soci hanno nuovamente riposto in me e nell’intera struttura di Alis, abbiamo dato il via ad un ulteriore quadriennio che sarà altrettanto entusiasmante e ricco di iniziative, proposte, approfondimenti, azioni concrete per il popolo del trasporto e della logistica”.

“In questi primi quattro anni, siamo stati considerati come punto di riferimento nel panorama associativo, avendo, per la prima volta nella storia, messo a sistema tutto il popolo del trasporto e della logistica e creato sinergie nella galassia dell’intero comparto. Oggi è il momento di avviare un nuovo percorso da continuare a tracciare insieme, condividendo le nostre strategie e gli obiettivi da porci in questo momento così difficile che il nostro Paese sta vivendo, purtroppo, nel pieno di un’emergenza sanitaria e di una crisi socio-economica che sta colpendo molti settori produttivi, e che sta causando gravi conseguenze anche per la filiera logistica. Al termine quindi di questo anno davvero terribile – ha dichiarato il Presidente Grimaldi – è appunto il momento di riconoscere il valore morale e sociale di quanto fatto, e di proseguire l’intenso lavoro del cluster per un 2021 di rilancio e ripresa nel quale ci aspettiamo segnali concreti da parte del Governo, come già stanno arrivando ad esempio attraverso alcune misure, contenute nel disegno di legge di Bilancio 2021, rilevanti per il nostro settore e per le nostre aziende”.

Proprio sulla pandemia da Coronavirus, e sul ruolo essenziale e strategico svolto dal settore del trasporto e della logistica, Guido Grimaldi si è soffermato durante il suo intervento in Assemblea Generale di Alis: “Mentre il popolo italiano rimaneva a casa nel rispetto delle restrizioni imposte dal Governo, il popolo del trasporto e della logistica ha invece garantito la continuità dei propri servizi marittimi, ferroviari e stradali, permettendo così la consegna dei generi alimentari e dei beni di prima necessità in tutto il territorio nazionale. E’ per tale motivo che non smetterò mai di ringraziare tutti i Soci di ALIS per aver lavorato con grande coraggio, determinazione e senso patriottico, permettendo all’Italia di non fermarsi. E’ per questo che ritengo corretto ringraziare tutti gli uomini e le donne del trasporto e della logistica, artefici di questo miracolo Italiano, che, dopo i medici e gli operatori sanitari, sono stati e sono tuttora i veri eroi di questa terribile pandemia”.