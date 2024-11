Guido Grimaldi è il nuovo presidente di Interferry

Guido Grimaldi, Corporate Short Sea Shipping Commercial director del Gruppo Grimaldi, è stato nominato presidente di Interferry, la principale associazione internazionale dedicata al settore dei traghetti. L’annuncio è stato dato durante la 48a conferenza annuale di Interferry, tenutasi a Marrakech, in Marocco, dove si è svolta anche la cerimonia di passaggio della bandiera al nuovo presidente. Con più di 270 membri in oltre 40 paesi, Interferry rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il settore traghetti a livello globale.