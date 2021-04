Guido Martinelli presidente dell’Advisory Board dell’Anvur

Guido Martinelli, accademico dei Lincei, è dal 13 aprile il nuovo presidente dell’Advisory Board dell’Anvur, l’Agenzia nazionale per la valutazione dell’Università e della Ricerca. Il consiglio dell’Agenzia è costituito da membri designati da alcune istituzioni italiane o internazionali, inclusi il Cun, la Crui e l’European Research Council. A darne notizia è l’Accademia dei Lincei. “Ringrazio i colleghi del Comitato Consultivo dell’ANVUR per la fiducia accordatami. Insieme a loro siamo chiamati a svolgere l’importante ruolo di valutazione della valutazione, al fine di fare un bilancio delle molteplici attività dell’Agenzia nel passato e di analisi dei possibili sviluppi nel prossimo futuro. É nostra intenzione instaurare un confronto costruttivo con l’Agenzia per verificare gli effetti della valutazione e del conseguente sistema premiale, sia per la valorizzazione dell’eccellenza che per il miglioramento del sistema Università-Enti di ricerca nel suo insieme”, ha dichiarato. Martinelli è nato a Napoli nel 1952. Laureato in Fisica alla Sapienza nel 1975, è stato ricercatore presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, membro della Divisione Teorica del CERN di Ginevra, poi, a partire dal 1988, professore di Fisica Teorica presso il dipartimento di Fisica della università di Roma La Sapienza. Ha trascorso alcuni periodi di studio e insegnato in istituzioni di ricerca internazionali: Brookhaven National Lab; Cnrs, Luminy Marseille; Pontifica Università Cattolica di Rio de Janeiro; École Normale Superieure di Parigi; Università di Seattle, Washington; Università Autonoma di Madrid; LPTHE, Paris Sud Orsay; École Polytechnique; LAL Paris-Sud, Orsay e, per lunghi periodi, fino a 4 anni, al Cern di Ginevra.