Guido Minieri nel Consiglio nazionale di Federterme Confindustria

Il sannita Guido Minieri, amministratore delle Terme di Telese, in. provincia di Benevento,, è stato eletto consigliere nazionale di Federterme Confindustria, storica ed unica associazione rappresentativa dell’industria termale italiana.

Minieri, 32 anni, laurea in economia alla Bocconi, prima di “tornare al Sud” ha maturato un’esperienza pluriennale in Accenture, ed è il più giovane esponente della famiglia Minieri, che dal 1877 gestisce le Terme di Telese, azienda di primo piano a livello nazionale, dotata di un impianto di imbottigliamento dell’acqua Telese, di uno stabilimento di produzione di parafarmaci e del Grand Hotel Telese. Minieri segue anche le Terme Lucane di Latronico (Potenza). Una nomina nel segno della continuità, considerato che, Costanzo Jannotti Pecci, Amministratore delegato del Gruppo, è stato presidente di Federterme per oltre vent’anni, fino al 2019.