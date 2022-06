Guido Quici eletto vicepresidente nazionale di Cida

Guido Quici, presidente del sindacato dei medici Federazione Cimo-Fesmed, è il nuovo vicepresidente nazionale di Cida, la Confederazione italiana dei dirigenti ed alte professionalità che vanta un network di 10 federazioni rappresentative – attraverso i CCNL sottoscritti – per circa 1 milione di dirigenti. Al vertice di CIDA è stato eletto all’unanimità dall’assemblea nazionale Stefano Cuzzilla, presidente nazionale di Federmanager e presidente di 4.Manager, l’associazione costituita da Federmanager e Confindustria. Cuzzilla sarà affiancato, oltre che da Quici, campano di Benevento, dai vicepresidenti Giorgio Rembado (presidente Cida FP) e Mario Mantovani (Presidente Manageritalia) e dal tesoriere Maurizio Argentieri (Sindirettivo Banca d’Italia).

“Ci aspettano anni complicati – commenta QUICI – e il ruolo dei sindacati, in un Paese in profonda trasformazione, dovrà tornare ad essere centrale. Per questo una Confederazione come CIDA dovrà assumere rilevanza assoluta nel panorama sindacale italiano a difesa della dirigenza pubblica e privata”.