Guinea Equatoriale, l’italiana Condotte investirà a Malabo

L’azienda italiana Condotte, con 144 anni di esperienza nel settore delle infrastrutture e dell’ingegneria civile, ha formalizzato la sua presenza in Guinea Equatoriale. Questa decisione, riferisce il sito d’informazione camerunese “EcoMatin”, è stata ratificata ieri a Malabo durante un’udienza tra il vicepresidente della Guinea Equatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue, e una delegazione di Condotte guidata dal suo direttore generale, Carlo Calt. L’accordo segna il culmine di un processo iniziato nel 2023, quando il vicepresidente della Guinea Equatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue, si recò a Roma per discutere di opportunità di investimento. Un soggiorno durante il quale erano già stati firmati i primi accordi. Per giustificare la scelta della Guinea Equatoriale come base per avviare le proprie attività in Africa, l’azienda sottolinea due fattori importanti: “L’impegno politico del management di Malabo e l’interessante clima imprenditoriale che offre la Guinea Equatoriale”, ha dichiarato Calt.

La empresa italiana #Condotte se ha instalado en nuestro país con el nombre “CONDOTTE GUINEA ECUATORIAL”. Es una decisión que responde a nuestra invitación a empresarios extranjeros para invertir en nuestros mercados. Según el Director General de la firma Carlo Calt pic.twitter.com/mIo3VWpzqN — Teodoro Obiang Nguema Mangue (@TeodoroObiang17) February 14, 2025