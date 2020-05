Gustavolo, l’App napoletana per prenotare i ristoranti sostiene la ripresa con abbonamenti gratis

Il settore della ristorazione, adottando adeguati protocolli di sicurezza anticontagio, si prepara ad accogliere di nuovo i clienti nelle sale dopo la lunga chiusura dovuta all’emergenza Covid-19. Distanziamento tra i tavoli, dispenser con gel igienizzante e impiego di mascherine e guanti, ma soprattutto gestione attenta dell’afflusso dei clienti attraverso sistemi di prenotazione, diventeranno indispensabili per garantire l’accoglienza degli ospiti in sicurezza. E’ per questo motivo che gli imprenditori vesuviani Tommaso Cutolo e sua moglie Autilia Casillo, fondatori della App campana Gustavolo dedicata al mondo della ristorazione, hanno pensato di mettere gratuitamente a disposizione la loro creatura per sostenere la ripartenza del settore.

“In un momento così delicato per la salute, per l’economia e in particolare per il mondo della ristorazione – dichiara Tommaso Cutolo – io e mia moglie Autilia ci sentiamo in dovere, da napoletani e da campani, di dare un contributo alla ripartenza offrendo l’utilizzo gratuito del nostro sistema di gestione delle prenotazioni”.

Gustavolo è un’applicazione mobile (disponibile sia per Ios sia per Android) che mette a disposizione dei titolari dei locali un “manageriale” digitale per gestire le prenotazioni. Si potrà, quindi, avere sotto controllo il numero di persone da ricevere, conoscere l’identità degli ospiti presenti nonché evitare code e assembramenti all’esterno del locale. Inoltre, ed è questo il vero punto di forza di Gustavolo sin dalla sua ideazione, i clienti dei locali saranno incentivati a utilizzare il servizio perché potranno partecipare all’assegnazione di premi istantanei che in questo periodo avranno come obiettivo la valorizzazione del territorio (ingressi a siti archeologici della Campania e al Parco nazionale del Vesuvio).

Per usufruire dei 6 mesi di utilizzo gratuito della piattaforma gestionale di Gustavolo, i ristoratori dovanno semplicemente accedere al sito www.gustavolo.it ed effettuare la registrazione nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 10 settembre 2020.