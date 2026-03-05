Gustaw Herling, la cerniera d’Europa: un libro e un film sullo scrittore di “Un mondo a parte”

Martedì 10 marzo alle 14.30, nella Sala conferenze dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale** (Palazzo Du Mesnil, via Chiatamone 61/62)**, sarà presentato il volume “Gustaw Herling. La cerniera d’Europa”, curato da Paolo Morawski e pubblicato da Bibliopolis nel 2025.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell’ateneo napoletano e si svolge con il patrocinio di diverse istituzioni culturali: Istituto italiano per gli Studi Storici, Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, Fondazione Romana Janina Umiastowska, il Consolato onorario della Repubblica di Polonia in Campania, l’Associazione italo-polacca di Salerno e Provincia, l’Associazione italiana polonisti, l’Accademia Polacca delle Scienze di Roma e l’Istituto Polacco di Roma.

Il programma dell’incontro

L’appuntamento si aprirà con i saluti istituzionali del rettore Roberto Tottoli, del prorettore vicario con delega all’internazionalizzazione Augusto Guarino, del direttore del dipartimento Salvatore Luongo, del decano della slavistica dell’ateneo Guido Carpi e del console onorario della Polonia a Napoli Dario Dal Verme.

A seguire sono previsti gli interventi di Giovanna Cigliano, docente di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Napoli Federico II, e di Simona Merlo, docente di Storia dell’Europa orientale all’Università degli Studi Roma Tre.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Andrea De Carlo, docente di lingua e letteratura polacca all’Orientale, mentre le conclusioni saranno affidate al curatore del volume Paolo Morawski, presidente della Fondazione Romana Janina Umiastowska.

L’anteprima del film su Herling

Alle 16 è prevista la proiezione in anteprima italiana del film “Kartka z innego świata / Una cartolina da un mondo a parte”, produzione TVP Polonia del 2025.

Il film sarà introdotto da Marta Herling e dallo sceneggiatore Andrzej Mietkowski.

La pellicola racconta una vicenda reale legata alla vita dello scrittore polacco: nel 1942, quando fu liberato da un campo di lavoro sovietico, a Gustaw Herling venne affidata da un compagno di prigionia una cartolina destinata alla famiglia deportata in Kazakistan. Nonostante la promessa fatta, Herling non la spedì mai, come lui stesso raccontò nel libro “Un mondo a parte”.

A distanza di oltre venticinque anni dalla morte dello scrittore, la figlia Marta – insieme agli autori del film – ripercorre quella storia e parte da Napoli per raggiungere il Kazakistan alla ricerca dei discendenti del prigioniero. Il racconto si sviluppa come una riflessione su memoria, responsabilità e legami familiari, fino a un finale inatteso.

Il libro: trent’anni di analisi sull’Europa dell’Est

Il volume “La cerniera d’Europa” raccoglie articoli di Gustaw Herling pubblicati su diverse testate italiane nell’arco di circa tre decenni, fino al 1999.

Gli scritti ricostruiscono passaggi cruciali della storia dell’Europa orientale e offrono chiavi di lettura sulla divisione del continente durante la guerra fredda. Attraverso l’analisi delle dinamiche interne all’Urss, delle forme di dissenso nel mondo sovietico, della letteratura russa e dei movimenti di opposizione nei Paesi dell’Europa centrale e orientale, Herling intreccia cronaca, contesto storico e riflessione culturale.

Le sue pagine – che mettono al centro anche il ruolo della cultura e del dibattito pubblico – permettono di interpretare questioni ancora attuali, come la guerra in Ucraina, con maggiore profondità e consapevolezza. Allo stesso tempo, questi testi testimoniano la ricchezza del confronto culturale in cui lo scrittore intervenne durante il suo esilio tra Napoli e Parigi, con uno stile personale e spesso polemico.

Uno dei maggiori scrittori polacchi del Novecento

Nato a Kielce nel 1919 e morto a Napoli nel 2000, Gustaw Herling è considerato uno dei più importanti autori polacchi del Novecento.

Le sue opere, tradotte in numerose lingue, comprendono quindici volumi nell’edizione critica integrale: dal celebre “A World Apart” del 1951, una delle prime testimonianze sui gulag sovietici, ai saggi, ai racconti e al “Diario scritto di notte”.

In Italia sono oggi disponibili “Un mondo a parte”, pubblicato negli Oscar classici Mondadori nel 2017, e il volume del “Meridiano” “Etica e letteratura. Testimonianze, diario, racconti” del 2019.