Gusto, salute e sostenibilità, Enjoy Dolce Frutta promuove la frutta fresca Ue

Enjoy Dolce Frutta è una campagna europea ideata per valorizzare la frutta fresca made in UE, mettendo in risalto il gusto, la qualità e i benefici nutrizionali di prodotti come fragole, kiwi, clementine, nettarine, ciliegie e uva. Il progetto si rivolge ai consumatori di Italia e Germania, promuovendo l’importanza di un’alimentazione sana e sostenibile.

La campagna è attuata dalla OP Melodia, una delle principali organizzazioni di produttori ortofrutticoli del Sud Italia, che unisce tradizione e innovazione per garantire frutta di alta qualità. Con oltre 1.500 ettari coltivati e un’ampia gamma di prodotti stagionali, OP Armonia si distingue per il forte impegno verso pratiche agricole sostenibili che rispettano l’ambiente e sostengono la biodiversità. I suoi processi di produzione, mirati a offrire prodotti freschi e nutrienti, rispecchiano l’eccellenza italiana e il legame con il territorio, contribuendo a un’agricoltura che unisce qualità e responsabilità ambientale.

Attraverso degustazioni, eventi e iniziative educative, Enjoy Dolce Frutta punta a diffondere una maggiore consapevolezza sulla stagionalità e sui metodi di coltivazione rispettosi dell’ambiente, incentivando scelte alimentari più salutari e consapevoli. L’obiettivo generale principale è quello di migliorare la competitività del settore agricolo dell’UE aumentando il consumo di frutta dell’UE, soprattutto in Italia e Germania, informando ed educando i consumatori sul valore e l’attrattiva della frutta nella dieta quotidiana.

Gli obiettivi specifici si riferiscono ai target del progetto, consumatori, media, HoReCa e commercio, vale a dire:

verso i consumatori, migliorare l’immagine della frutta fresca come cibo gustoso e succulento, fresco, sano, facile da usare, suggerendo occasioni di consumo innovative, soddisfacenti e sane durante tutto il giorno;

supportare i consumatori nel fare scelte alimentari sane e sostenibili fornendo informazioni chiare e utili sull’impatto benefico del consumo di frutta sulla salute;

rivolgersi a rivenditori, professionisti e media specializzati per aumentare il valore dei prodotti che comunicano valori di sostenibilità su consumo e produzione.

La campagna, inoltre, mira a promuovere il consumo di frutta comunicando al contempo il lato gustoso e gourmet dei prodotti promossi, in modo da incoraggiare scelte di consumo sane, ma anche piacevoli e soddisfacenti. Il consumo di frutta non deve essere visto come un dovere, ma come un piacere che provoca benessere e che può contribuire a raggiungere gli obiettivi ambientali dell’UE relativi alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla conservazione della biodiversità e alla promozione dell’agricoltura sostenibile.