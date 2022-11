Gustus, Caputo: Padiglioni affollati, Mostra vetrina per interscambi commerciali

“È un grande piacere vedere i padiglioni dell’ottava edizione di Gustus affollati di operatori ed espositori in piena attività: un segnale importante per la ripresa di un settore strategico per l’economia italiana e la promozione del made in Italy nel mondo”. A dichiararlo in occasione dell’inaugurazione di Gustus è Maria Caputo, consigliere delegato di Mostra d’Oltremare Spa. “Su questo versante come Mostra d’Oltremare – conclude – siamo continueremo a fare la nostra parte, in piena sintonia con i nostri soci istituzionali, per offrire alle imprese e alle principali filiere produttive servizi innovativi e una vetrina di primo piano per gli interscambi commerciali”.