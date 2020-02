Gut vince anche la discesa bis a Crans Montana, Brignone quarta

CRANS MONTANA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Bis di Lara Gut-Behrami. La svizzera vince nuovamente la discesa femminile di Crans Montana valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019/2020. L’elvetica ha fermato il cronometro in 1’27″73 davanti alla connazionale Corinne Suter per soli due centesimi; sul gradino piu’ basso del podio finisce l’austriaca Nina Ortlieb a 0″05 dalla vetta. Quarta e migliore delle azzurre Federica Brignone a 0″35, ottava Marta Bassino a 0″66, decima Nicol Delago a 0″76. In classifica generale, Brignone sempre piu’ vicina all’americana Mikaela Shiffrin, ancora assente dopo la morte del padre: la milanese ha ora 1198 punti contro i 1225 della leader.

(ITALPRESS).

