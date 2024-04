“Non sappiamo che tipo di misure saranno annunciate”

Nazioni Unite (New York), 5 apr. (askanews) – “Non sappiamo ancora che tipo di misure saranno annunciate completamente È ovvio che come ho detto non bastano misure sparpagliate: serve un cambio di paradigma. Vedremo se succederà e dopo ci pronunceremo”. Così il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres dopo che Israele ha annunciato che permetterà un “significativo aumento” degli aiuti per Gaza.