Gutteridge (Gruppo Capri), contratto con il Torino Calcio: sarà il fashion partner della società

Gutteridge, marchio di abbigliamento maschile che fa capo al Gruppo Capri, azienda partenopea leader nel settore retail abbigliamento, comunica il proprio ruolo di fashion partner del Torino F.C. per le stagioni calcistiche 2020/2021 e 2021/2022.

Grazie a questo accordo, Gutteridge sarà dunque Fashion Partner con esclusiva merceologica, ruolo che riconferma ancora una volta l’impegno e la passione del Gruppo per il mondo calcistico e in particolar modo per i club con una storia importante ed affascinante come quella del Torino F.C.

“Siamo orgogliosi della partnership tra il nostro marchio Gutteridge e il Club Torino F.C.” dichiara il Patron del Gruppo, Nunzio Colella “entrambe le nostre realtà vantano una storia importante, che raccontiamo con passione e determinazione, guardando al futuro con entusiasmo e grinta, ed è con questa stessa grinta che vogliamo affiancarci al Torino per le prossime due stagioni, che saranno certamente emozionanti e coinvolgenti.”

L’accordo, che permetterà ai clienti Gutteridge e ai tifosi del Toro di ricevere convenzioni e offerte dedicate, garantirà anche l’accesso ad iniziative speciali, che saranno raccontate nel corso di queste due intense e appassionanti stagioni calcistiche, oltre alla possibilità di vivere indimenticabili esperienze allo stadio e di vincere esclusivi premi.