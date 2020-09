Gutteridge torna alla tradizione, ecco il gentleman anglo-napoletano

La nuova Collezione Autunno Inverno 20/21 firmato Gutteridge celebra il brand ispirandosi all’english gentleman d’altri tempi, “in un’armonica combinazione – si legge nella nota di presentazione aziendale – di pregiati materiali e lavorazioni artigianali che esprimono uno stile raffinato e discreto, capace di imporsi sia in un contesto di sobria quotidianità, sia negli eventi più esclusivi e le serate di gala”.

Volumi morbidi e sobrie cromie delineano la maglieria: i capi sono realizzati con filati preziosi “come il pregiato cashmere, la lucente e ricercata seta, la morbida lana e il top quality cotone che doneranno un un’aria elegante e sofisticata ad ogni look”.

Gli abiti uomo Gutteridge sono un’originale fusione di sartorialità napoletana e tailoring d’oltremanica.”Sono ideati – scrivono gli stilisti dell’azienda – per l’uomo che ama vestire sempre con stile: i completi Gutteridge sono classici e senza tempo” così come le giacche “grazie alla varietà di tessuti di finissima fattura, come il cashmere e la lana super 100, di colori e di vestibilità diverse che si adattano a qualsiasi silhouette”. “Anche quest’anno – ci tiene a far sapere l’azienda – Gutteridge rinnova il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e continua la sua ricerca nei processi produttivi ecosostenibili per realizzare capi sempre più eco- friendly, come quelli della linea in tessuto organico, nel pieno rispetto della salute del nostro pianeta”. La collezione Fall- Winter, firmata Gutteridge, è in vendita nelle boutique e sul sito www.gutteridge.com.