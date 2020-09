Guyana francese, lanciato nello spazio il razzo Vega Vv16: un successo italo-ceco

L’epidemia non ferma l’Italia e la Repubblica Ceca che ripartono insieme nel settore aerospaziale con il lancio del razzo Vega, avvenuto con successo nella notte dalla base europea di Kourou in Guyana francese. La missione di Vega VV16 si è conclusa con successo 2 ore e 4 minuti dopo il decollo, con la messa in orbita di 53 piccoli satelliti di 13 Paesi che, in base alla crescente richiesta da parte dell’utenza istituzionale e commerciale, saranno utilizzati per molteplici applicazioni, tra cui l’osservazione della Terra, le telecomunicazioni, la scienza, la tecnologia e l’educazione. La distribuzione a grappolo di un cospicuo numero di satelliti è stata resa possibile grazie alla piattaforma SSMS, prodotta a Brno nello stabilimento della S.A.B. Aerospace, controllata ceca della omonima società italiana di Benevento. Abbassamento dei costi e alto numero di mini satelliti ne garantiscono il successo. Come ha sottolineato l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio: “La collaborazione italoceca nel settore aerospaziale sta dando risultati straordinari su cui intendiamo insistere per ampliarne la portata. In particolare stiamo lavorando all’organizzazione di un Business Forum in occasione della sesta edizione della giornata italo-ceca dell’aerospazio. Compatibilmente con la situazione della pandemia si dovrebbe svolgere in Repubblica ceca prima della fine dell’anno”.