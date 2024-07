HAC, nasce “Pianeta Imprese”: la TV delle Pmi

Una nuovainteramente dedicata alle piccole e medie imprese. Si chiamae verrà presentata, con un convegno-dibattito,il complesso turistico di Monte Di Procida (via Amedeo, 89), nel cuore dei Campi Flegrei.L’iniziativa è del, attivo nella consulenza aziendale, che ha affidato all’agenzial’organizzazione di una serie di appuntamenti, a Napoli, Roma e Milano. Un programma corposo, finalizzato a tenere alta l’attenzione sul tema delle PMI, un valore aggiunto del sistema-paese.“Ritengo di grande importanza arricchire l’informazione in particolare per un settore come quello delle piccole e medie imprese che sulla comunicazione fondano un pezzo rilevante dello sviluppo delle proprie economie e per questo motivo ho ritenuto interessante partecipare alla presentazione di questa nuova piattaforma streaming dedicata a quelle che rappresentano il fulcro centrale dell’economia dei nostri i territori a fianco dei quali noi siamo convintamente affinché possa svilupparsi la nostre economia e crescere la nostra comunità“ – dichiarato“Si registra una caduta di attenzione verso il mondo delle Piccole e Medie Imprese”, – afferma uno dei relatori, il giornalistapresidente della– “Eppure queste rappresentano il cuore pulsante dell’economia nazionale, un polmone di creatività, di antica saggezza, di innovazione, che sfida la crisi e si internazionalizza, nonostante le mille difficoltà del mercato. I numeri e le cifre delle esportazioni di prodotti italiani crescono e tutto ciò si deve al coraggio degli imprenditori piccoli e medi”Il convegno di Monte Di Procida verrà trasmesso in diretta streaming sul webin tutta Italia.“La HBBTV è il futuro dell’emittenza televisiva”, dichiaraamministratore dell’agenzia ALMA.Fra gli ospiti del dibattito, la professoressa, Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope eModeratore dell’incontro, il giornalista