“Hack & Blast²”, automazioni intelligenti: 150 talenti tech si sfidano a Caserta

Bhblasted lancia la seconda edizione dell’hackathon dedicato all’intelligenza artificiale applicata venerdì 9 e sabato 10 maggio presso la sede di Caserta, in viale Paul Harris, 63 – Edificio C2. Si tratta di un format internazionale che sfida 150 talenti selezionati a sviluppare soluzioni AI scalabili, monetizzabili e immediatamente operative.

Due giorni di innovazione con mentor internazionali e opportunità concrete di carriera. Non si tratta di un hackathon teorico, ma di un’officina di innovazione dove si costruiscono prototipi reali, validati e pronti all’uso.

“L’AI è la quarta rivoluzione industriale: non solo un tool, ma un nuovo mindset. Chi saprà comprenderla e governarla oggi, sarà protagonista dell’economia di domani,” afferma Vincenzo Chianese, CTO di Bhblasted, sottolineando la filosofia dietro l’evento.

La competizione si distingue per il suo approccio pratico: i partecipanti non dovranno creare intelligenze artificiali da zero, ma sviluppare automazioni intelligenti utilizzando strumenti esistenti come GPT, Zapier, Make, API di OpenAI e altre tecnologie all’avanguardia.

L’obiettivo dell’hackathon è promuovere una sfida tra innovatori e sviluppatori che utilizzano l’intelligenza artificiale per creare soluzioni concrete e funzionali in grado di trasformare processi ripetitivi in opportunità di crescita attraverso cinque percorsi strategici – dall’automazione del lavoro agli agenti AI no-code – incarnando la missione di Bhblasted di plasmare il futuro della trasformazione digitale.

A valutare i progetti sarà una giuria di esperti del settore tech e venture capital:

Kimberly Logan – Sr. Staff Engineering Program Manager presso Google (San Francisco)

Vincenzo Montalbano – VC presso Mamacrowd/Azimut Group

Alberto Giusti – Business Angel e imprenditore seriale

Vincenzo Chianese – CTO di Bhblasted

L’iniziativa rappresenta un’occasione per entrare in un team di professionisti innovativo e alla continua ricerca di nuove esperienze.

Per facilitare la partecipazione, Bhblasted offre supporto per spese di viaggio e alloggio ai partecipanti provenienti da fuori Caserta, rendendo l’evento accessibile ai migliori talenti nazionali.

La selezione avviene tramite candidatura online sul sito ufficiale bhblasted.com/hackathon-ai-2025

I posti sono limitati a 150 partecipanti tra ingegneri dell’automazione, prompt engineer, sviluppatori LLM, data scientist e professionisti tech con mindset imprenditoriale.