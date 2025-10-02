Hackathon, la Nasa Space Apps Challenge sbarca per la prima volta in Vaticano

Il prossimo 4 e 5 ottobre, per la prima volta nella sua storia, la Città del Vaticano ospiterà una tappa del NASA International Space Apps Challenge, il più grande hackathon al mondo promosso dalla NASA e da altre 14 agenzie spaziali internazionali. L’evento, che si svolgerà a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana a Piazza della Pilotta 4, non è solo una competizione di programmazione, ma un vero e proprio laboratorio di idee. Scienziati, designer, programmatori e innovatori sono invitati a collaborare per trovare soluzioni creative e innovative utilizzando i dati open source forniti dalle agenzie spaziali.

La tappa locale, guidata dal Dottor Renato Ciampa, è stata concepita con una vocazione unica e profonda: unire la tecnologia d’avanguardia della NASA con i valori di sostenibilità ed ecologia integrale, ispirati dall’Enciclica Laudato Si’. Questo approccio trasforma l’hackathon in un ponte tra scienza e umanità, dove i partecipanti, sia in presenza che da remoto, sono incoraggiati a orientare il proprio talento verso un’ottica di collaborazione e responsabilità globale. “Vogliamo trasmettere un messaggio chiaro: lo spazio non è un tema distante, ma un orizzonte di esplorazione che riguarda tutti. Con questo evento, vogliamo dimostrare che la tecnologia può essere uno strumento per promuovere una visione di pace e giustizia, partendo dalle sfide che affrontiamo sulla Terra e ispirati dai valori che ci uniscono”, ha dichiarato Ciampa.