Hackathon School Edition: gli studenti del Marconi di Giugliano protagonista ad AreaLab 35

Il percorso Pcto dedicato al graphic design e alla comunicazione visiva, promosso dall’Istituto Guglielmo Marconi di Giugliano, si è concluso con una giornata di Hackathon nella sede di AreaLab 35, nel cuore del Centro Direzionale di Napoli. L’iniziativa guidata da Alessio Romaniello e Sergio Caiazza per Lemon Academy ETS, ha rappresentato un’esperienza formativa svolta all’interno del Google Developer Groups Napoli, una delle più autorevoli community tech italiane.

“Al centro dell’evento – si legge in una nota – il talento, la passione e l’innovazione tecnologica al servizio della crescita studentesca”. “La scuola può costruire sogni e fornire competenze reali – ha dichiarato Sergio Caiazza -. E attraverso questo Hackathon, studenti e studentesse hanno dimostrato che il talento, se valorizzato, genera grandi risultati”. “Fortemente sostenuta dalla dirigente scolastica Giuseppina Nugnes e da Giusy Valletta – prosegue la nota -, questa iniziativa non è stata solo un momento di competizione, ma una vera palestra di crescita personale e professionale. Grazie alla partnership con il Google Developer Groups Napoli e alla partecipazione di esperti come Stefano Nasti, imprenditore e fondatore di AreaLab 35, l’evento non solo ha messo in luce il potenziale degli studenti, ma ha anche creato un trait d’union tra scuola e il mondo digitale. In un’Italia proiettata sempre più verso l’innovazione, il Marconi di Giugliano si pone come esempio concreto di come la formazione esperienziale possa trasformare i giovani in protagonisti del domani. L’Hackathon School Edition non è stato solo un evento: è stato un punto di partenza per una generazione di studenti che ha dimostrato cosa significa sapersi mettere in gioco”. “Vederli brillare e sostenersi a vicenda è stato incredibile”, ha affemato Alessio Romaniello.

Studenti protagonisti

L’Hackathon, dicono gli organizzatori, “ha visto la partecipazione attiva e appassionata di tutti gli studenti e le studentesse delle classi 3ªA e 5ªA Grafica, che hanno dato prova di grande maturità, spirito di iniziativa e un’incredibile sensibilità progettuale. Ogni team ha portato sul tavolo idee potenti, identità visive coerenti, narrazioni emozionanti”.

Ecco l’elenco completo dei partecipanti: Vania Apicelli, Lorenzomassimo Barbella, Fortunata Cacciapuoti, Mariarca Cangiano, Alessia Capezza, Rosa Castaldo, Giuseppina D’Alessio, Mariachiara Doganiero, Sarah Esposito, Vincenza Iaccarino, Syria Iadonisi, Viola Madonia, Claudia Maro, Francesco Pianese, Angelo Scafati, Aurora Sollo, Miriam Turco, Martina Barra, Kevin Bernaudo, Emanuele Buonanno, Amodio Cerqua, Maria Cerullo, Erika Chianese, Maria Corso, Chiara Maria Cosimo, Salvatore Ferrara, Vincenzopio Finizio, Mario Lettera, Tommaso Marrone, Flavia Mauriello, Pasquale Emanuele Palma, Luigi Panetta, Massimo Perrotta, Cristyan Romeo, Fortuna Saliceti, Gaetano Trematerra.

Team vincitori

Sunglasses Maker (3ªA Grafica)

Composto da: Chiara Maria Cosimo, Fortuna Saliceti, Erika Chianese, Mario LetteraBest Brand Project – Classe Terza

Per l’originalità dell’idea, la cura nella realizzazione e la professionalità della presentazione. Un progetto completo, attuale e visivamente forte.

LemonCoast (5ªA Grafica)

Composto da: Lorenzo Massimo Barbella, Giuseppina D’Alessio, Sarah Esposito, Syria Iadonisi

Best Brand Project – Classe Quinta

Per aver raccontato con poesia, freschezza e passione la Costiera Amalfitana attraverso un’identità di brand coesa, narrativa e coinvolgente.

Premi individuali

Cristyan Romeo (Elysium Skincare) – Mockup Master

Per aver dato vita a un’identità visiva elegante e sensoriale, curando il dettaglio grafico con creatività e precisione.

Mariachiara Doganiero (Kaveem) – Best Project Leader

Per aver guidato il team con determinazione e visione, realizzando un progetto ben strutturato e significativo.

Gaetano Trematerra (GSeven) – Visual Design Excellence

Per la qualità grafica, l’ordine e la chiarezza espositiva di un progetto che dimostra gusto e professionalità.

Tommaso Marrone (Tommy Chicken) – Premio Coraggio e Cuore

Per l’impegno, la costanza e la voglia di mettersi in gioco, dimostrando che con il supporto giusto si può andare lontano.

Viola Madonia (Trattoria Pulecenella) – Voice Breakthrough Award

Per aver trovato il coraggio di superare l’ansia e parlare davanti a tutti, trasformando una sfida personale in un grande traguardo. Oggi non hai solo presentato un progetto: hai abbattuto un muro. E noi ti abbiamo ascoltata con il cuore.

Una menzione speciale alla giuria, che con attenzione e sensibilità ha valutato i progetti, nonostante la difficoltà data dall’elevatissima qualità generale:

Prof.ssa Giusy Valletta – Docente e referente del PCTO per l’I.S. Marconi

– Docente e referente del PCTO per l’I.S. Marconi Prof. Domenico Caiazza – Docente, Giornalista e Responsabile Media del Google Developer Groups Napoli

– Docente, Giornalista e Responsabile Media del Google Developer Groups Napoli Stefano Nasti – Fotografo, imprenditore e fondatore di AreaLab35

– Fotografo, imprenditore e fondatore di AreaLab35 Prof. Salvatore De Santo – Docente I.S. Marconi

– Docente I.S. Marconi Carlo Di Gennaro – Scrittore e Community Builder, Google Developer Groups Napoli