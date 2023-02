“Hacking Science”: professioni spaziali: corso di formazione ispirato a Margherita Hack

Avvicinare i giovani alle Stem attraverso strumenti didattici innovativi e modelli di riferimento capaci di trasmettere il fascino e la bellezza della scienza. È questo l’obiettivo di “Hacking Science: professioni spaziali”, il corso di formazione online ispirato alla astrofisica Margherita Hack promosso da Deloitte con il patrocinio di Fondazione Deloitte. Il corso, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, è stato realizzato da La Fabbrica ed è disponibile su WonderWhat – Orientarsi nel futuro, la piattaforma digitale dedicata all’orientamento e alla formazione della GenZ. L’innovativo Pcto (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), infatti, non servirà solo ad avvicinare i giovani alle Stem, ma anche a guidarli nel percorso di orientamento verso i gradi di istruzione successiva. “Le competenze Stem stanno assumendo sempre più importanza nel mondo del lavoro di oggi e le professioni vanno sempre più nella direzione di una ibridazione delle competenze scientifiche con quelle umanistiche”, afferma Stefania Papa, People & Purpose Leader di Deloitte. “Per questo motivo anche Deloitte vuole contribuire ad avvicinare gli studenti e le studentesse ai percorsi di studio Stem e abbattere gli stereotipi di genere che ancora oggi ostacolano l’accesso delle ragazze a queste discipline. È proprio questo l’obiettivo del corso “Hacking Science: professioni spaziali”, pensato per far appassionare le giovani generazioni alla bellezza e all’importanza delle discipline Stem”, continua Papa.