HackNight@Museum, a Capodimonte un weekend tra tecnologia e creatività

Si terra’ il prossimo 4 ottobre alle ore 12, presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa HackNight@Museum – The Big Hack 2018 in programma presso sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018. La manifestazione e’ per la seconda volta a Napoli con un weekend non-stop di creativita’, tecnologia e condivisione nella splendida cornice del Museo e Real Bosco di Capodimonte. La maratona – promossa dalla Regione Campania e organizzata da Maker Faire Rome-The European Edition in collaborazione con Sviluppo Campania – e’ rivolta a sviluppatori, maker, ingegneri, architetti, designer, startupper, studenti e communication expert che si sfideranno a colpi di codice. Illustreranno gli obiettivi dell’iniziativa, le challenge lanciate dai big player e le opportunita’ per i giovani: Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte; Valeria Fascione, assessore all’Innovazione, Startup e Internazionalizzazione della Regione Campania; Giorgio Ventre, direttore Apple Academy, Universita’ degli studi Federico II di Napoli; Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma; Giovanni Lombardi, presidente dell’Advisory Board del Museo e Real Bosco di Capodimonte e referente per lo sviluppo digitale, fondatore del gruppo Tecno srl.