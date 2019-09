Hadrian, lo storico negozio di moda del Vomero compie 50 anni

Eravamo nel 1969 e nei locali al centro della Galleria Vanvitelli accessibile da via Scarlatti, da via Kerbaker, da via Cimarosa e da via Bernini, nasceva uno dei locali più esclusivi ed eleganti, oltre che più amati del quartiere Vomero, il negozio di abbigliamento, per donna e per uomo, con l’insegna Hadrian, di Lello Di Carluccio. Quest’anno dunque si festeggia il mezzo secolo di vita di questa prestigiosa attività e, per questo, i vomeresi sono in festa. Festeggiamenti che culmineranno martedì prossimo quando sarà consegnata una targa al titolare, presso la sede comunale. A dare la notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, da sempre attento alle novità e alle evoluzioni del terziario commerciale. “L’ennesimo riconoscimento a una ditta che viene da lontano – ricorda Capodanno -. Infatti il titolare di Hadrian, Lello Di Carluccio, è il figlio della signora Elena Aruta, a sua volta appartenente a una famiglia di commercianti con negozi presenti al Vomero da quasi un secolo e mezzo. Esercizi che hanno dettato la moda nel quartiere collinare con capi d’abbigliamento ricercati e selezionati dalle più famose e note case del settore “.

“L’auspicio – sottolinea Capodanno – è che questa ditta, una delle più antiche del quartiere, continui, anche attraverso le nuove generazioni, l’attività dell’attuale titolare e prima ancora della famiglia Aruta, mantenendo intatto lo stile che l’ha sempre caratterizzata e che ha consentito la crescita di una clientela affezionata, improntato all’eleganza e alla selezione dei capi d’abbigliamento tra le più conosciute marche italiane e mondiali “.