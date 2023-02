Haiki+ e Osai Green Tech insieme per lo sviluppo impianti innovativi

(Adnkronos) – Innovatec e Osai Automation System, ambedue quotate sul mercato Euronext Growth Milan, rendono noto che le rispettive controllate, Haiki e Osai Green Tech Società Benefit avviano oggi un importante progetto di collaborazione per esplorare opportunità di sviluppo di impiantistica per il settore dell’economia circolare, con specifico focus al recupero di materia da determinate categorie di rifiuti che saranno definite congiuntamente durante il percorso della partnership.

Haiki+, è la sub-holding del Gruppo Innovatec attiva nel business dell’Ambiente e dell’Economia Circolare con una pluralità di impianti di trattamento, recupero e riciclo delle materie: la missione di Haiki è di sviluppare una rete di impianti volta a dotare Innovatec di una sempre maggiore capacità di estrazione di valore dai rifiuti, realizzando importanti investimenti tecnologici in autonomia e attraverso partnership strategiche. Osai Green Tech Società Benefit, è una società del Gruppo Osai, attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di automazione industriale per il settore dell’economia circolare, che ha recentemente presentato in occasione dell’ultima edizione di Ecomondo.

Haiki+ e Osai Green Tech puntano molto sull’innovazione e sull’automazione per migliorare il recupero dei materiali e per incrementare l’indice complessivo di riciclo con l’intento di preservare il più possibile le materie prime critiche, andando a recuperare quelle intrappolate nei rifiuti.

Nicola Colucci, Presidente di Haiki+ ha così commentato questa importante partnership: “Con questa collaborazione strategica è nostra intenzione affrontare la sfida rappresentata dallo sviluppo di tecnologia rivoluzionaria dedicata all’estrazione di materia e valore da specifici flussi di rifiuti che, ad oggi, non hanno ancora una risposta tecnologica adeguata, andando ad intercettare quelle materie prime critiche, che altrimenti andrebbero perdute nel processo di gestione tradizionale. Una sfida importante che siamo convinti di poter vincere grazie all’apporto fondamentale di un partner d’eccezione come Osai Green Tech”.

Fabio Benetti, Amministratore Delegato di Osai ha detto “Osai Green Tech è nata con la vision di contribuire attivamente alla diffusione dell’automazione nel mondo recycling e dell’economia circolare finalizzata al recupero sostenibile delle risorse dai prodotti in disuso. La collaborazione con Haiki+ rappresenta una grande opportunità per perseguire la nostra mission e qualificare Osai Green Tech quale partner tecnologico competente ed affidabile in grado di applicare le migliori tecnologie e l’innovazione che deriva dall’esperienza consolidata nell’industria, contribuendo attivamente a rendere i processi di riciclo più efficienti, veloci e sostenibili ed avviare così una nuova era del riciclo”.