Hairstyle, è il napoletano Balato il marchio più recensito in Italia su Google

Balato “pigliatutto”, quantomeno su Google. Il noto brand di parrucchieri infatti ha raggiunto in queste ore un risultato straordinario, che lo consacra come il marchio artigianale più recensito non solo della Campania ma in tutta Italia: 8.544 le recensioni positive raccolte dai suoi saloni.

Nel dettaglio, Balato Duomo ne vanta ben 2.187, seguito da Balato Caserta con 1.476. Balato Toledo e Vomero si attestano rispettivamente a 1.414 e 1.517, mentre Balato Salerno si è guadagnato 1.276 recensioni positive. Anche il salone di Roma, pur essendo stato aperto da poco, ne ha già 674.

Dati che consolidano l’autorevolezza di un brand tutto campano, e che premiano la dedizione del suo staff alla cura dei capelli. Ogni salone Balato è cioè sinonimo di professionalità, competenza ed attenzione al dettaglio: i clienti sanno di poter contare su un team di esperti parrucchieri che sanno ascoltare le loro esigenze e trasformarle in risultati sorprendenti.

Ma la vera chiave del suo successo risiede nella sua filosofia artigianale: ogni acconciatura è realizzata con maestria, ponendo attenzione ad esaltare la personalità e lo stile del singolo con prodotti di altissima qualità.

Ma non basta. L’esperienza unica che Balato offre ad ogni cliente va al di là del semplice taglio o colore dei capelli. Il salone diventa un luogo di benessere e relax, dove le clienti possono dedicare del tempo a sé stesse. Il brand offre poi servizi innovativi e all’avanguardia, ed è così diventato un punto di riferimento nel settore dei parrucchieri artigianali.

Il record di recensioni ottenuto da Balato è una testimonianza tangibile non solo della sua reputazione online ma anche della fidelizzazione di chi frequenta i suoi saloni in tutta Italia e, ormai, ad Ibiza. Un successo che testimonia la passione ed il talento di tutto il team Balato.