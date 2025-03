Haleon promuove il dibattito con istituzioni per nuove soluzioni

Self-care e active aging per nuovo modello benessere collettivo

Roma, 5 mar. (askanews) – “Come Haleon siamo leader del self-care. Self-care vuol dire prendersi cura della propria salute ed è la nostra missione a livello mondiale” ha affermato Davide Fanelli, General Manager Southern Europe, Haleon.”Oggi siamo qui a Roma per stimolare un dibattito, una tavola rotonda tra tutti gli attori che possono influenzare il self-care: le istituzioni, le farmacie, la cittadinanza e le aziende.””L’obiettivo è chiaro: il self-care è uno dei pilastri fondamentali per mantenere la sostenibilità del sistema pubblico”.”Oggi ci concentriamo sull’active aging: noi abbiamo in Italia un’aspettativa di vita di circa 83 anni ma un’aspettativa di vita sana inferiore ai 72 anni, quindi c’è un gap che chiaramente dobbiamo colmare. Per fare ciò dobbiamo lavorare tutti insieme per dare più consapevolezza alla popolazione e alla cittadinanza su quello che si può fare. La prevenzione, lo stile di vita attivo e l’utilizzo di prodotti specifici diventano quindi fondamentali per cercare di colmare questo gap.”