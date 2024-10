Halloween, per 65% di italiani caramelle battono i cioccolatini

Le caramelle sono il prodotto dolciario più consumato dagli italiani durante la festa di Halloween che, con il 65% delle preferenze, superano cioccolatini (56%), snack (38%) e biscotti (32% ). E’ quanto emerge da uno studio Unione Italiana Food e AstraRicerche che fotografa gusti e preferenze, evidenziando anche differenze a livello regionale. A vincere sono le caramelle al sapore di agrumi (44%), menta forte o balsamica (39%) e liquirizia (36%), preferite rispetto ad erbe aromatiche (24%), radici o piante (12%), creme (8 %) e spezie (4%). Esiste anche uno stretto legame tra le caramelle e la tradizione gastronomica delle regioni. Gli intervistati, infatti, hanno indicato di preferire il limone della Campania (54,5%), seguito dalla liquirizia della Calabria (40%), dalla fragola della Basilicata (30%) delle preferenze, dal pistacchio della Sicilia con il 28% e , a seguire, dalla mela del Trentino con il 24%. Secondo lo studio, infine, le caramelle vengono consumate dal 95% degli italiani, con il 31% almeno 3-4 volte a settimana e risultano particolarmente gettonate tra le persone che vivono in Sicilia (37%), in Lombardia (35%), in Campania (33%) e in Puglia (33%).