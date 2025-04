“Ham and Sun”: Matteo Paggi trasforma un ricordo d’infanzia in musica jazz

Esce l’8 aprile HAM AND SUN, il primo estratto del quintetto del trombonista MATTEO PAGGI dall’album “GIRAFFE”, in uscita il 7 maggio: si tratta dell’esordio discografico di questo progetto audace e sperimentale, con il desiderio di superare i confini della composizione e dell’improvvisazione, dando vita a un’esperienza sonora immersiva.

Poliedrico e visionario, Matteo Paggi appartiene alla nuova generazione di talenti jazz italiani, costruendo una carriera che intreccia tradizione e sperimentazione. Diplomato con lode come trombonista orchestrale, perfezionatosi tra Italia, Stati Uniti e Olanda, ha vinto riconoscimenti prestigiosi come il Premio Internazionale Inner Wheel nel 2011, a soli 14 anni, e il recente Top Jazz 2024 in ben tre categorie: come “Nuovo Talento” e come componente del “The Fearless Five” di Enrico Rava, nelle categorie “Miglior Album” e “Miglior Formazione”. Ha collaborato e collabora con artisti di fama internazionale, tra cui Joe Lovano, Yamandu Costa e Tony Coleman, calcando palcoscenici importanti come quelli del Bimhuis, Umbria Jazz, Dresdner Philarmonie. Oltre a Giraffe, Matteo Paggi oggi è impegnato in numerosi altri progetti, dal quintetto “Fearless Five” di Enrico Rava al trio italo-estone-tedesco Morgenbarn, al duo di sperimentazione elettronica Diasilla.

Tra melodie evocative e una raffinata ricerca timbrica, “Ham and Sun” spalanca le porte su un ricordo d’infanzia, trasformandolo in un dipinto sonoro che cattura il calore di un attimo prezioso.

Matteo Paggi racconta: “Ham and Sun è un brano dolce e deciso allo stesso tempo, dedicato ad una sensazione molto specifica: mangiare un buon panino con il prosciutto casareccio di mio nonno Sabatino, da bambino, sedendomi sulla panchina dietro casa, in primavera, con un sole gentile che ti scalda e la vista di colline Marchigiane poetiche tutto davanti a me. Che verdi meravigliosi, si sposano così bene con l’azzurro del cielo e qualche nuvola timida qua e la. L’odore di natura, erba, legno, sassi è arricchito dal suono di un leggero venticello e di insetti volanti qua e la che ti fanno compagnia. L’energia di quel panino resta con me per tutto il mio pomeriggio impegnatissimo a giocare, a correre e ad immaginare.”

CREDITI BRANO – “HAM AND SUN”

Matteo Paggi: trombone, composizione

Lorenzo Simoni: sax alto

Masako Sakai: piano

Jonathan Ho Chin Kiat: contrabbasso

Andrea Carta: batteria

Guest: Andrea Del Vescovo – tromba

Produttore artistico: Bernardo Mattioni

Registrazione, mix, master: Francesco Ponticelli e Paolo Alberta, al Cicaleto Recording Studio