Hamas consegna le salme dei 4 ostaggi israeliani

ROMA (ITALPRESS) – L’esercito israeliano ha preso in consegna

dalla Croce Rossa internazionale le salme dei suoi quattro

cittadini morti a Gaza mente erano ostaggi di Hamas. Si tratta di Shiri Bibas, Ariel Bibas, Kfir Bibas e Oded Lifshitz, tutti rapiti dalle loro case nel Kibbutz Nir Oz il 7 ottobre 2023.

La consegna è avvenuta su un palco allestito a Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza, di fronte a una grande folla di palestinesi. Le bare sono state etichettate ognuna con la foto di ogni ostaggio e un messaggio di propaganda. Sul palco, un grande manifesto di propaganda incolpa Israele per la loro uccisione olte a munizioni e bombe a simboleggiare il fatto che la loro morte sia colpa di Israele. L’esercito ha tenuto una breve cerimonia guidata dal rabbino capo dell’Idf, Eyal Karim.

Gli ostaggi saranno trasportati dalle truppe israeliane nei veicoli dell’Idf e portati in Israele per l’identificazione. Il ministro della Salute israeliano, Uriel Buso, ha dichiarato che l’identificazione dei corpi potrebbe richiedere tempo e che è necessario stabilire, se possibile, la causa della morte. A Tel Aviv la folla si è radunata accanto alle bandiere israeliane decorate con il nastro giallo che simboleggia i prigionieri in Hostages Square.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-