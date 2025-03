Hamas: impegnati a rispettare la tregua nonostante menzogne del nemico

“Per mantenere gli impegni presi con i mediatori”

Milano, 6 mar. (askanews) – L’ala armata del gruppo militante palestinese Hamas ha affermato di essere impegnata a rispettare l’ accordo di cessate il fuoco con Israele iniziato a gennaio, anche dopo la scadenza della sua prima fase senza alcun accordo sulla sua estensione. “Nonostante tutti i tentativi di elusione, le menzogne e gli inganni del nemico, tipici di questo tipo di persone, nonostante tutto ciò, abbiamo preferito e preferiamo ancora aderire all’accordo per risparmiare il sangue del nostro popolo, per eliminare i pretesti che il nemico si sforza di fabbricare e per rispettare gli impegni presi dai nostri cari mediatori”, ha affermato Abu Obaida, portavoce delle Brigate Ezzedine al-Qassam.